Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mülltonnenbrand gelöscht

Minden (ots)

(SN) Wegen eines kleineren Brandes rückten Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend zu einem Mehrfamilienhaus in die Mindener Innenstadt aus.

So meldeten Anwohner den Beamten gegen 23.15 Uhr telefonisch einen Mülltonnenbrand in der Stiftstraße. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung hatten Kräfte der Feuerwehr den auf dem Hof des Hauses entstandenen Brand bereits gelöscht. Personen wurden nicht geschädigt. Auch das Gebäude nahm keinen Schaden.

Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

