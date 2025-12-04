PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trickbetrüger bestehlen Seniorin

Minden (ots)

(SN) Zwei bisher unbekannte Personen haben am Mittwochmittag offenbar eine Seniorin in der Saalestraße in deren Wohnung bestohlen.

So klingelte das Duo gegen 12 Uhr an der Haustür der Frau und gab sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus, welches die Anschlüsse in der Wohnung prüfen müsse. Daraufhin gewährte die Mindenerin der Frau und dem Mann Zutritt zu ihren Räumlichkeiten. Später, nachdem beide die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte sie, dass man ihr Schmuck gestohlen hatte. Daraufhin informierte man die Polizei.

Folgende Täterbeschreibungen konnten die Beamten zu Protokoll nehmen. 1. Person: männlich, 30-35 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlank, braune kurze Haare, dunkle Jacke und dunkle Hose. 2. Person: weiblich, 30-35, etwa 165 cm groß, schlank, dunkle kinnlange Haare, dunkle Jacke und dunkle Hose. Beide Personen sprachen akzentfrei Hochdeutsch. Zudem sollen die Unbekannten ein weißes Fahrzeug mit rotem Aufdruck an der Fahrzeugseite benutzt haben.

Die Ermittler bitten diesbezüglich um Zeugenhinweise und fragen: Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder dem genannten Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Kripo Minden unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

