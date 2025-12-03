PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Ladendieb hinterlässt Diebesgut

Minden (ots)

(FW) Mit einem geflüchteten Ladendieb mussten sich die Beamten der Polizeiwache Minden am Dienstagabend beschäftigen.

Der 32-jährige Ladendetektiv des ansässigen Geschäftes am Scharn konnte gegen 19:00 Uhr beobachten, wie ein Bad Oeynhauser versuchte eine Jacke zu entwenden. Als der Mindener den 33-Jährigen außerhalb des Ladens stellen wollte, versuchte dieser offensichtlich zu türmen. Der Detektiv eilte ihm nach, musste ihn aber nach einem kurzen Gerangel mit seiner Beute ziehen lassen.

Die im Anschluss hinzugezogenen Polizisten konnten den Flüchtenden im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht ergreifen. Aus vorangegangenen Vorkommnissen war der Mann dem Geschäft und der Polizei bereits bekannt. Dem Langfinger erwartet nun eine Strafanzeige.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke

