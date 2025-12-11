Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Rotlicht missachtet

Am Mittwoch kollidierte ein Autofahrer in Biberach mit einem Linienbus.

Ulm (ots)

Um 10.35 Uhr war ein 25-Jähriger in der Memminger Straße in Richtung Ulmer Straße unterwegs. An der Kreuzung beim Evangelischen Friedhof missachtete er die rote Ampel. Von rechts, aus der Bergerhauser Straße kommend, fuhr eine 32-Jährige mit dem Linienbus in die Kreuzung an. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit der Front gegen das linke Vorderrad des Busses. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Beteiligten. Die Busfahrerin kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf jeweils 5.000 Euro geschätzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

