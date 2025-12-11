Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach -Unfall beim Abbiegen

Am Mittwoch stießen in Biberach zwei Autos zusammen.

Gegen 17.15 Uhr war ein 47-Jähriger mit einem VW Polo in der Bleicherstraße unterwegs. An der Kreuzung Bismarckring wollte er nach links in Richtung Zeppelinring abbiegen. Ein 57-Jähriger kam ihm mit einem VW Touran aus Richtung Alter Postplatz entgegen. Beide Fahrzeuge stießen in der Kreuzung frontal zusammen. Die Fahrer hatten Glück und blieben bei dem Unfall unverletzt. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden wird auf insgesamt 13.000 Euro geschätzt.

