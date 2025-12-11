PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach -Unfall beim Abbiegen
Am Mittwoch stießen in Biberach zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr war ein 47-Jähriger mit einem VW Polo in der Bleicherstraße unterwegs. An der Kreuzung Bismarckring wollte er nach links in Richtung Zeppelinring abbiegen. Ein 57-Jähriger kam ihm mit einem VW Touran aus Richtung Alter Postplatz entgegen. Beide Fahrzeuge stießen in der Kreuzung frontal zusammen. Die Fahrer hatten Glück und blieben bei dem Unfall unverletzt. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden wird auf insgesamt 13.000 Euro geschätzt.

++++2373997

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren