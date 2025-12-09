PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Praxis - Hinweise gesucht

Limburgerhof (ots)

Im Zeitraum von Freitag (05.12.25) bis Montagmorgen (08.12.25) versuchten bislang unbekannte Täter in eine Praxis am Burgunder Platz einzubrechen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangen die Täter nicht in das Innere der Praxis. Es entstand lediglich Sachschaden an der Tür. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

