POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Am 08.12.2025, gegen 20.15 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Rollerfahrer mit seinem 16-jährigen Sozius die Wormser Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 128 wollte er nach links auf das dortige Tankstellengelände abbiegen und setzte hierzu auch den Fahrtrichtungsanzeiger. Während des Abbiegevorgangs überholte ihn ein nach Angaben von Zeugen schwarzer Pkw der Marke Mercedes-Benz A-Klasse, touchierte diesen mit dem Außenspiegel und verließ hiernach unerlaubt die Unfallstelle. Der Rollerfahrer stürzte durch die Kollision wurde aber, wie auch sein Sozius, hierbei nicht verletzt. Am Roller entstand ein Schaden von geschätzten 200 Euro.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

