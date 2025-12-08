PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vollstreckung Haftbefehle

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Morgen des 07.12.2025 wurde hiesiger Dienststelle ein geparktes Fahrzeug mit laufendem Motor gemeldet. In dem Auto würde eine Person schlafen und sei nicht wach zu kriegen. Durch die eingesetzten Beamten konnte die schlafende Person schließlich geweckt werden. Bei der routinemäßigen Überprüfung der Personalien wurde bekannt, dass gegen den 38 - Jährigen zwei Vollstreckungshaftbefehle ausgestellt sind. Die offenen Haftbefehle konnten im weiteren Verlauf auf der Polizeiinspektion bezahlt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 - 3130
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen

