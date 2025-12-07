Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wohnungseinbruchdiebstahl

Frankenthal - Mörsch (ots)

Am 06.12.2025 zwischen 12:30 Uhr und 19:30 Uhr, schlug unbekannte Täterschaft das rückwärtige Badezimmerfenster eines Zweifamilienhauses in Mörsch - Am Birnbaum ein und erlangte so Zutritt zu dem Wohnhaus. Das Wohnhaus wurde durch die Täterschaft durchwühlt. Es wurden diverse Schmuckgegenstände entwendet. Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell