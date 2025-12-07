Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrt unter Medikamenteneinfluss

Franeknthal (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete den Beamten am 05.12.2025 um 22:40 Uhr einen verunfallten Personenkraftwagen in der Frankenthaler Eisenbahnstraße. Vor Ort stellten die Beamten den unverletzten 63 Jahre alten Fahrzeugführer fest. Er war in eine Böschung gefahren. Die Beamten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme diverse Ausfallerscheinungen beim Fahrzeugführer fest. Es besteht der Verdacht, dass vom Herrn eingenommenen Medikamente die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen ausschließen. Der Herr wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Bestätigt sich der Verdacht, kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Die Polizei warnt, nicht nur Alkohol und berauschende Mittel können zur Fahruntüchtigkeit führen: auch Medikamenteneinnahme und körperliche Zustände wie Müdigkeit oder starke Emotionen können sich auf die Fahrtauglichkeit auswirken. Fahrzeugführer müssen sich verantwortungsbewusst mit der Gefahrenträchtigkeit des Kraftfahrzeugverkehrs auseinandersetzen. Im Zweifel heißt es: stehen bleiben!

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell