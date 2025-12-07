Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Einbrüche in mörscher Kleingartenanlage - Polizei sucht Zeugen

Frankenthal - Mörsch (ots)

Von Dienstag, den 02.12.2025, auf Mittwoch, den 03.12.2025, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu mehreren Kleingärten im Kleingartenverein Mörscher Weiden e.V. in Mörsch. Dort wurden mehrere Gartenhütten gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell