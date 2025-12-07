Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Taschendiebstähle - Zielrichtung Geldbeutel

Frankenthal (ots)

In der Frankenthaler Innenstadt kam es am Freitagmittag, dem 05.12.2025, zu zwei Taschendiebstählen. In beiden Fällen waren die weiblichen Opfer über 80 Jahre alt. Eines der Opfer befand sich zum Tatzeitpunkt auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt. Die Geldbeutel wurden jeweils aus den Handtaschen der Damen entwendet. Es wurden insgesamt 150 Euro an Bargeld sowie die in den Geldbeuteln befindlichen Dokumente entwendet.

Diebe nutzen die entspannende Atmosphäre des Weihnachtsmarktes um unbemerkt in Taschen aber auch Bekleidung wie Jacken oder Mäntel zu greifen und Wertsachen zu entwenden. Die Polizei rät stets wachsam zu bleiben, Wertsachen eng am Körper zu tragen sowie die Menge an mitgeführtem Bargeld auf das Nötigste zu begrenzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell