Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Speyer (ots)

Am Freitagmorgen gegen 7:40 Uhr befuhr eine 56-jährige Otterstädterin mit ihrem Skoda die Franz-Kirrmeier-Straße aus Richtung Auestraße kommend. Ein 34-jähriger Speyerer beabsichtigte mit seinem VW von einem Parkplatz auf die Franz-Kirrmeier-Straße einzufahren. Hierbei übersah er die von links kommende bevorrechtigte Otterstädterin, sodass es zum Zusammenstoß beider Autos kam. Durch den Zusammenprall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Zudem erlitt die Autofahrerin eine leichte Verletzung am Bein und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 35.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

