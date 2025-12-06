POL-PDLU: Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs
Schifferstadt (ots)
Am gestrigen Nachmittag, gegen 17:30 Uhr, wurde ein Transporter in der Herzog-Otto-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der durch den 33-jährigen Fahrzeugführer ausgehändigte, ausländische Führerschein wies Fälschungsmerkmale auf und wurde sichergestellt. Eine Überprüfung ergab, dass die ausländische Fahrerlaubnis nicht mehr gültig ist. Gegen den Fahrzeugführer wird wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt. Auch den Fahrzeughalter erwartet eine Anzeige.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell