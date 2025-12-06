POL-PDLU: Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Lambsheim (ots) - Am 04.12.2025, gegen 20.25 Uhr, wurde durch Zeugen ein Verkehrsunfall am Kreisel in Lambsheim gemeldet, der Verursacher sein in Richtung Gerolsheim weitergefahren. Durch die Streife konnte er auf der L 520 kurz vor Heßheim angehalten und kontrolliert werden. Da er deutlich alkoholisiert war und einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde ihm auf der ...

