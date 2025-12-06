PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 17:30 Uhr, wurde ein Transporter in der Herzog-Otto-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der durch den 33-jährigen Fahrzeugführer ausgehändigte, ausländische Führerschein wies Fälschungsmerkmale auf und wurde sichergestellt. Eine Überprüfung ergab, dass die ausländische Fahrerlaubnis nicht mehr gültig ist. Gegen den Fahrzeugführer wird wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt. Auch den Fahrzeughalter erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 11:46

    POL-PDLU: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

    Altrip (ots) - Am Donnerstagabend (04.12.25) gegen 18:10 Uhr kam es in der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich ein 66-jähriger Rollerfahrer leicht verletzte. Verursacht wurde der Unfall durch einen unbekannten Autofahrer, welcher vom Ludwigsplatz in die Ludwigstraße einfuhr und hierbei den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer übersah. Beim ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:22

    POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht auf Supermarkt Parkplatz - Zeuge / "Einweiser" gesucht

    Speyer (ots) - Am Donnerstag, gegen 12:45 Uhr parkte eine 51-jährige Fahrerin eines schwarzen Transporters der Marke Mercedes auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Auestraße aus einer Parklücke aus. Dabei hatte sie Unterstützung durch einen unbekannten, männlichen Helfer, der ihr beim Ausfahren mehrfach winkende Anweisungen gab. Die 51-Jährige touchierte ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 08:21

    POL-PDLU: Lambsheim - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

    Lambsheim (ots) - Am 04.12.2025, gegen 20.25 Uhr, wurde durch Zeugen ein Verkehrsunfall am Kreisel in Lambsheim gemeldet, der Verursacher sein in Richtung Gerolsheim weitergefahren. Durch die Streife konnte er auf der L 520 kurz vor Heßheim angehalten und kontrolliert werden. Da er deutlich alkoholisiert war und einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde ihm auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren