Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lambsheim - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Lambsheim (ots)

Am 04.12.2025, gegen 20.25 Uhr, wurde durch Zeugen ein Verkehrsunfall am Kreisel in Lambsheim gemeldet, der Verursacher sein in Richtung Gerolsheim weitergefahren. Durch die Streife konnte er auf der L 520 kurz vor Heßheim angehalten und kontrolliert werden. Da er deutlich alkoholisiert war und einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Unfallhergang gestaltete sich nach Angaben der Zeugen so, dass der 60-jährige Mann aus Eiselfing mit seinem Pkw die L 522 aus Richtung Weisenheim am Sand befuhr. Am Kreisel fuhr er zunächst in den Gegenverkehr und bog auf die K 2 in Richtung Gerolsheim ab. Hierbei überfuhr er die Verkehrsinsel und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen, hiernach kam er noch nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Baum, bevor er nach Angaben von Zeugen schlangenlinienfahrend in Richtung Gerolsheim weiterfuhr. Der Schaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

