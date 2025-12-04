PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter Rollerfahrer fährt Schlangenlinien

Waldsee (ots)

Am Mittwochabend (03.12.25) gegen 17:15 Uhr kontrollierte die Polizei einen auffällig fahrenden Rollerfahrer an der K13. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellten die Beamten deutlichen Atemalkohol bei dem 70-jährigen Fahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

