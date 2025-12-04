Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geldbörse aus Handtasche gestohlen - Zeugen gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Bereits am 19.11.25 (Mittwoch) gegen 19:30 Uhr war eine 60-jährige im Aldi in Dannstadt einkaufen. Im Kassenbereich bemerkte die Frau, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche war. Der Sachverhalt wurde der Polizei erst am 03.12.25 gemeldet, nachdem die 60-jährige am 01.12.25 einen neuen Personalausweis bei der Gemeinde beantragte. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Hinweise auf den möglichen Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell