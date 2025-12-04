Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperverletzung im Bahnhof

Speyer (ots)

Am Mittwoch, kurz vor 17 Uhr, wurde der Polizei durch mehrere Personen ein männlicher Randalierer im Bahnhofsgebäude des Hauptbahnhofs gemeldet. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeistreifen wurde ein aggressiver, 47-jähriger Mann angetroffen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er hatte zuvor ohne ersichtlichen Grund eine 29-jährige Frau angegriffen und mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Mehrere Passanten kamen der Frau bis zum Eintreffen der Polizei zu Hilfe. Über die Art und Umfang von Verletzungen der Frau ist aktuell nichts bekannt. Der Mann wurde anschließend festgenommen und aufgrund der anhaltenden Gefahr für andere in eine psychiatrische Klinik verbracht.

