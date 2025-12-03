Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl von Kraftrad - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstag, gegen 11 Uhr melden Passanten der Polizei einen am Zaun einer ehemaligen Kita im Ginsterweg lehnenden Roller der Marke Piaggio. Die eingesetzten Beamten stellten Reifenspuren des Rollers auf einer angrenzenden Wiese fest und am Roller selbst diverse Beschädigungen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen, die im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe der ehemaligen KiTa Regenbogen im Ginsterweg gemacht haben, setzen sich bitte telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell