POL-PDLU: Feuerwehr löscht brennendes Auto

Frankenthal (ots) - Am 01.12.2025, gegen 21.20 Uhr, wurde durch ein Sicherheitsunternehmen telefonisch gemeldet, dass gerade die Glaseingangstür eines Drogeriemarktes in der Wormser Straße eingeworfen wurde. Bei Eintreffen der Kräfte wurde durch Zeugen eine Personenbeschreibung des Täters abgegeben. Kurze Zeit später konnte diese Person durch die Zeugen in der Nähe des Tatorts festgestellt und den Streifen ...

mehr