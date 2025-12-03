PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Feuerwehr löscht brennendes Auto

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (02.12.25) gegen 08:00 Uhr geriet ein PKW in der Rudolf-Diesel-Straße in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, der PKW brannte jedoch vollständig aus. Das Auto war kurz zuvor zu Reparaturmaßnahmen in einer Kfz-Werkstatt. Die genaue Brandursache ist noch unklar und Umstand weiterer Ermittlungen. Eine Gefahr für andere Personen bestand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

