POL-PDLU: Feuerwehr löscht brennendes Auto
Schifferstadt (ots)
Am Dienstagmorgen (02.12.25) gegen 08:00 Uhr geriet ein PKW in der Rudolf-Diesel-Straße in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, der PKW brannte jedoch vollständig aus. Das Auto war kurz zuvor zu Reparaturmaßnahmen in einer Kfz-Werkstatt. Die genaue Brandursache ist noch unklar und Umstand weiterer Ermittlungen. Eine Gefahr für andere Personen bestand nicht.
