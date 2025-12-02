PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung mit Täterfestnahme

Frankenthal (ots)

Am 01.12.2025, gegen 21.20 Uhr, wurde durch ein Sicherheitsunternehmen telefonisch gemeldet, dass gerade die Glaseingangstür eines Drogeriemarktes in der Wormser Straße eingeworfen wurde. Bei Eintreffen der Kräfte wurde durch Zeugen eine Personenbeschreibung des Täters abgegeben. Kurze Zeit später konnte diese Person durch die Zeugen in der Nähe des Tatorts festgestellt und den Streifen mitgeteilt werden. Durch diese wurde der Tatverdächtige sodann kontrolliert, es handelte sich hierbei um einen 24-jährigen Mann aus Frankenthal, welcher die Tat abstritt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Tatmittel war ein Gullydeckel, welcher durch den Täter direkt vor dem Markt aus dem Schacht gehoben wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 12:30

    POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am gestrigen Montag, in der Zeit zwischen 16:30 - 17:47 Uhr betraten unbekannte Täter eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Ginsterweg. Sie verschafften sich vermutlich Zutritt über die Balkontür, durchsuchten diverse Schubladen und entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe. Wer hat in oben genanntem Zeitraum im Ginsterweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 12:29

    POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Montag, dem 01.12.2025, in der Zeit zwischen 09:10 - 16:00 Uhr parkte ein 27-jähriger seinen blauen PKW der Marke Hyundai ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand im Nußbaumweg. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Ausparken eines gegenüberliegenden Parkplatzes einer Bankfiliale gegen den PKW des 27-Jährigen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Hinweise ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 12:29

    POL-PDLU: Speyer - Unfall zwischen Abschlepper und Kleinkraftrad

    Speyer (ots) - Am Montagvormittag, gegen 10 Uhr übersah ein 38-jährige LKW-Fahrer beim Zurücksetzen seines Abschleppers in der Tullastraße eine dahinter wartende 62-jährige Rollerfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Dadurch kam die Rollerfahrerin zu Fall und verletzte sich. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren