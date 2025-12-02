Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall zwischen Abschlepper und Kleinkraftrad

Speyer (ots)

Am Montagvormittag, gegen 10 Uhr übersah ein 38-jährige LKW-Fahrer beim Zurücksetzen seines Abschleppers in der Tullastraße eine dahinter wartende 62-jährige Rollerfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Dadurch kam die Rollerfahrerin zu Fall und verletzte sich. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.

