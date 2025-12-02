PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall zwischen Abschlepper und Kleinkraftrad

Speyer (ots)

Am Montagvormittag, gegen 10 Uhr übersah ein 38-jährige LKW-Fahrer beim Zurücksetzen seines Abschleppers in der Tullastraße eine dahinter wartende 62-jährige Rollerfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Dadurch kam die Rollerfahrerin zu Fall und verletzte sich. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

  • 02.12.2025 – 12:28

    POL-PDLU: Speyer - Diebstahl von Kaffeekassen - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - In der Zeit vom 28.11.2025, 14:30 Uhr bis 01.12.2025, 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter zwei Kaffeekassen aus der Aula der Caritas in der Nikolaus-von-Weis-Straße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Wer hat im genannten Zeitraum in der Aula der Caritas verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 12:06

    POL-PDLU: Nachts bei eisigen Temperaturen - Polizei fährt Mann nach Hause

    Altrip (ots) - Gegen Mitternacht von Montag (01.12.25) auf Dienstag (02.12.25) wurde ein 56-jähriger in der Rheingönheimer Straße an einer Bushaltestelle neben seinem Fahrrad sitzend festgestellt und durch die Polizei einer Personenkontrolle unterzogen. Die Beamten stellten deutlichen Alkoholgeruch beim 56-Jährigen fest. Zur Verhinderung, dass der 56-Jährige ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 11:41

    POL-PDLU: Versuchter Einbruch in eine Wohnung - Hinweise gesucht

    Limburgerhof (ots) - Am Montag (01.12.2025) im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 20:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fichtestraße einzubrechen. An der Wohnungseingangstür stellte die Polizei Hebelspuren fest. In die Wohnung gelangten die Täter nicht. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf die Täter vor. Wer zu dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge ...

    mehr
