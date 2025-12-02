Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl von Kaffeekassen - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

In der Zeit vom 28.11.2025, 14:30 Uhr bis 01.12.2025, 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter zwei Kaffeekassen aus der Aula der Caritas in der Nikolaus-von-Weis-Straße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Aula der Caritas verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell