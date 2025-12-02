Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in eine Wohnung - Hinweise gesucht

Limburgerhof (ots)

Am Montag (01.12.2025) im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 20:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fichtestraße einzubrechen. An der Wohnungseingangstür stellte die Polizei Hebelspuren fest. In die Wohnung gelangten die Täter nicht. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf die Täter vor. Wer zu dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen. Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den

Schließzylinder aus.

- Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab. - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck! - Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihr

Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

- Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .

Eine Beratung in ihrem Haus oder ihrer Wohnung bieten die Bezirksbeamtinnen und - beamten der PI Schifferstadt an. Anmeldungen telefonisch unter 06235 - 495-0 oder per E-Mail an (pischifferstadt@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell