Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannte Täter versuchen in Haus einzubrechen - Videokamera schreckt diese ab

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Samstag (29.11.2025) gegen 18:30 Uhr versuchten bislang zwei unbekannte Täter in ein Anwesen im Kropsburgring einzubrechen. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause, jedoch bekam der Sohn eine Mitteilung der Videokamera auf sein Handy. Hierüber konnte dieser die Personen beobachten und über die Kamera mit diesen sprechen. Daraufhin haben die zwei Täter die Örtlichkeit verlassen. Zu einem Einbruch kam es letztendlich nicht. Die zwei unbekannten Personen trugen eine Sturmhaube. Weitere Hinweise liegen der Polizei aktuell nicht vor. Wer zu dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen. Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

   - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei 
     kurzer Abwesenheit.
   - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend 
     den

Schließzylinder aus.

   - Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie 
     nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am 
     besten zweifach, ab.
   - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals 
     außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!
   - Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie 
     darauf, dass Ihr

Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

   - Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .

Eine Beratung in ihrem Haus oder ihrer Wohnung bieten die Bezirksbeamtinnen und - beamte der PI Schifferstadt an. Anmeldungen telefonisch unter 06235 - 495-0 oder per E-Mail an (pischifferstadt@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

