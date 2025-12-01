Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 29.11.2025, 16:00 Uhr bis 30.11.2025, 14:30 Uhr parkte ein 39-Jähriger seinen weißen PKW der Marke Skoda ordnungsgemäß in der St.-Huido-Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel des geparkten PKW und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Zeugen, oder der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

