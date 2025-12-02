PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nachts bei eisigen Temperaturen - Polizei fährt Mann nach Hause

Altrip (ots)

Gegen Mitternacht von Montag (01.12.25) auf Dienstag (02.12.25) wurde ein 56-jähriger in der Rheingönheimer Straße an einer Bushaltestelle neben seinem Fahrrad sitzend festgestellt und durch die Polizei einer Personenkontrolle unterzogen. Die Beamten stellten deutlichen Alkoholgeruch beim 56-Jährigen fest. Zur Verhinderung, dass der 56-Jährige alkoholisiert mit seinem Fahrrad fährt, wurde das Fahrrad vor Ort verschlossen und der Schlüssel des Schlosses sichergestellt. Anschließend wurde er wegen der frostigen Temperaturen und des weiten Fußwegs an seine Wohnanschrift gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

