Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer hatte Pistole im Handschuhfach

Zittau (ots)

20.11.2025 | 09:20 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei stoppte am 20. November 2025 im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen an der polnischen Grenze bei Zittau einen Autofahrer, der in seinem PKW griffbereit eine verbotene Luftdruckpistole dabeihatte und keinen Führerschein besitzt.

Gegen 09:20 Uhr kontrollierten die Beamten den 38-jährigen Polen, der mit einem VW Passat aus Polen kommend auf der B 178n eingereist war. Er gab an, dass er seinen Führerschein vergessen habe. Vielmehr wurde ihm bereits 2007 das Führen von PKW untersagt. Bei der Pistole handelt es sich um eine ungeprüfte Softairwaffe, die unter die Bestimmungen des Waffengesetzes fällt. Sie wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

(Ein Foto kann angefordert werden)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell