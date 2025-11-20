Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Lagerfeuer auf dem Bahnsteig

Neusalza-Spremberg (ots)

18.11.2025 | 11:20 Uhr | Neusalza-Spremberg

Ein Mann hatte am 18. November 2025 auf dem Bahnsteig des Bahnhaltepunktes in Neusalza-Spremberg mit Papierabfall aus dem Müllbehälter ein kleines Lagerfeuer entfacht. Zeugen, die dies um 11:20 Uhr beobachtet hatten, sorgten dafür, dass der leicht bekleidete Mann das Feuer sofort wieder löschte. Die Bundespolizei traf den Mann nach ihrem Eintreffen in der Nähe des Bahnhofs an. Der 37-jährige Deutsche trug keine Schuhe und wollte sich nur aufwärmen. Es wurde nichts beschädigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell