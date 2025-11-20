PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Lagerfeuer auf dem Bahnsteig

Neusalza-Spremberg (ots)

18.11.2025 | 11:20 Uhr | Neusalza-Spremberg

Ein Mann hatte am 18. November 2025 auf dem Bahnsteig des Bahnhaltepunktes in Neusalza-Spremberg mit Papierabfall aus dem Müllbehälter ein kleines Lagerfeuer entfacht. Zeugen, die dies um 11:20 Uhr beobachtet hatten, sorgten dafür, dass der leicht bekleidete Mann das Feuer sofort wieder löschte. Die Bundespolizei traf den Mann nach ihrem Eintreffen in der Nähe des Bahnhofs an. Der 37-jährige Deutsche trug keine Schuhe und wollte sich nur aufwärmen. Es wurde nichts beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 14:02

    BPOLI EBB: Gesuchten Straftäter gestellt

    Zittau (ots) - 18.11.2025 | 18:15 Uhr | Zittau Ein per Haftbefehl gesuchter Mann wurde am 18. November 2025 am polnischen Grenzübergang auf der B 178n bei Zittau durch die Bundespolizei gestoppt. Der 43-jährige Pole war um 18:15 Uhr mit einem Sattelzug eingereist und wurde nun mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl konfrontiert. Demnach war er 2021 wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Geldstrafe ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 14:02

    BPOLI EBB: Autofahrer hatte verbotenes Messer dabei

    Zittau (ots) - 18.11.2025 | 18:10 Uhr | Zittau Die Bundespolizei kontrollierte am 18. November 2025 an der polnischen Grenze in Zittau einen Mann, der in seinem Audi A4 ein Einhandmesser dabeihatte, das unter das Waffengesetz fällt. Gegen 18:10 Uhr war der 40-jährige Slowake über den Grenzübergang in der Friedensstraße eingereist und muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Das Messer ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 14:01

    BPOLI EBB: Baumarkt-Diebe nach frischer Tat gefasst

    Löbau + Eckartsberg (ots) - 18.11.2025 | 11:55 Uhr | Löbau + Eckartsberg Zwei Langfinger hatten am Vormittag des 18. November 2025 beim OBI-Baumarkt in Löbau zugeschlagen und wurden kurz darauf um 11:55 Uhr in Eckartsberg durch die Bundespolizei festgenommen. Die beiden 28 und 29 Jahre alten Polen hatten mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von 450,00 Euro mitgehen lassen und wollten mit ihrer Mercedes Benz A-Klasse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren