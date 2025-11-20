PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchten Straftäter gestellt

Zittau (ots)

18.11.2025 | 18:15 Uhr | Zittau

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann wurde am 18. November 2025 am polnischen Grenzübergang auf der B 178n bei Zittau durch die Bundespolizei gestoppt.

Der 43-jährige Pole war um 18:15 Uhr mit einem Sattelzug eingereist und wurde nun mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl konfrontiert. Demnach war er 2021 wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er die geforderte Gesamtsumme inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 920,00 Euro zahlen konnte, entging er einer Ersatzhaftstrafe von 50 Tagen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

