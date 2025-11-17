PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verbotene Böller sichergestellt

Bautzen (ots)

17.11.2025 | 05:10 Uhr | Bautzen

Die Bundespolizei kontrollierte am 17. November 2025 in Bautzen um 05:10 Uhr einen polnischen Autofahrer. Der 32-jährige Pole hatte eine Packung mit 16 DUM BUM Böllern dabei, die er aus Polen mitgebracht hatte. Hierbei handelt es sich um Feuerwerkskörper der Kategorie F3 und setzt für den Umgang einen Erlaubnis- oder Befähigungsschein voraus. Diesen konnte der Mann nicht vorweisen und muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.

Die 16 Böller verfügen über eine Nettoexplosivmasse von 10,56 Gramm. Hierbei handelt es sich um einen Blitzknallsatz, der eine sprengstoffähnliche Wirkung aufweist. Schon kleinste Mengen können bei unsachgemäßer Behandlung schwere Verletzungen herbeiführen. Außerdem sind diese Feuerwerkskörper massenexplosionsfähig. Die Bundespolizei ist seit Ende Oktober wieder in zahlreichen Oberlausitzer Schulen unterwegs, um über die besonderen Gefahren aufzuklären, die von ungeprüftem und verbotenem Feuerwerk ausgeht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 09:39

    BPOLI EBB: Unerlaubte Einreisen beendet

    Bautzen, Neugersdorf (ots) - 15.11.2025 | 20:00 Uhr | Bautzen 16.11.2025 | 10:10 Uhr | Neugersdorf Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende an den Grenzen des Dreiländerecks zu Polen und Tschechien den Aufenthalt von zwei Personen beendet, die unerlaubt eingereist waren. Die Beamten kontrollierten am 15. November 2025 am Bahnhof Bautzen gegen 20:00 Uhr einen 41-jährigen Polen, der des Zuges verwiesen worden war, ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:08

    BPOLI EBB: Alkoholisiert über die Gleise

    Bischofswerda (ots) - 14.11.2025 | 00:40 Uhr | Bischofswerda In der Nacht zum 14. November 2025 fiel einem Bahnmitarbeiter am Bischofswerdaer Bahnhof ein Mann auf, der sich auf den Gleisen des Güterbereiches aufhält. Gegen 00:40 Uhr trafen Bundespolizisten den Mann im Gleis 8 an und stellten ihn zur Rede. Es stellte sich heraus, dass er Alkohol konsumiert hatte und etwas aggressiv auf die Beamten reagierte. Ein ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 11:31

    BPOLI EBB: Autofahrt endet an der Grenze

    Zittau (ots) - 10.11.2025 | 01:40 Uhr | Zittau Am 10. November 2025 reiste ein Transporterfahrer bei Zittau aus Polen kommend nach Deutschland ein und wurde von der Bundespolizei wegen aberkannter Fahrerlaubnis gestoppt. Der 30-jährige Mann aus Ungarn wurde um 01:40 Uhr in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n kontrolliert und legte einen ungarischen Führerschein vor. Seit 2019 besteht ein Fahrverbot, das in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren