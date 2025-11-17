Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verbotene Böller sichergestellt

Bautzen (ots)

17.11.2025 | 05:10 Uhr | Bautzen

Die Bundespolizei kontrollierte am 17. November 2025 in Bautzen um 05:10 Uhr einen polnischen Autofahrer. Der 32-jährige Pole hatte eine Packung mit 16 DUM BUM Böllern dabei, die er aus Polen mitgebracht hatte. Hierbei handelt es sich um Feuerwerkskörper der Kategorie F3 und setzt für den Umgang einen Erlaubnis- oder Befähigungsschein voraus. Diesen konnte der Mann nicht vorweisen und muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.

Die 16 Böller verfügen über eine Nettoexplosivmasse von 10,56 Gramm. Hierbei handelt es sich um einen Blitzknallsatz, der eine sprengstoffähnliche Wirkung aufweist. Schon kleinste Mengen können bei unsachgemäßer Behandlung schwere Verletzungen herbeiführen. Außerdem sind diese Feuerwerkskörper massenexplosionsfähig. Die Bundespolizei ist seit Ende Oktober wieder in zahlreichen Oberlausitzer Schulen unterwegs, um über die besonderen Gefahren aufzuklären, die von ungeprüftem und verbotenem Feuerwerk ausgeht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell