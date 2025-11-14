Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Alkoholisiert über die Gleise

Bischofswerda (ots)

14.11.2025 | 00:40 Uhr | Bischofswerda

In der Nacht zum 14. November 2025 fiel einem Bahnmitarbeiter am Bischofswerdaer Bahnhof ein Mann auf, der sich auf den Gleisen des Güterbereiches aufhält. Gegen 00:40 Uhr trafen Bundespolizisten den Mann im Gleis 8 an und stellten ihn zur Rede. Es stellte sich heraus, dass er Alkohol konsumiert hatte und etwas aggressiv auf die Beamten reagierte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Der 33-jährige Pole machte keinen hilflosen Eindruck. Die Bundespolizei ordnete einen Platzverweis an und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

