PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Angeblicher Polizist hatte keinen Fahrschein

Ebersbach (ots)

08.11.2025 | 19:30 Uhr | Ebersbach

Am Abend des 8. November 2025 musste die Bundespolizei in Ebersbach einen Mann in Gewahrsam nehmen, der sich während einer Zugfahrt als Zivilbeamter ausgegeben hat, um über ein fehlendes Zugticket hinwegzutäuschen.

Der 32-jährige Deutsche stieg beim Halt um 19:30 Uhr in Ebersbach aus dem Zug aus Zittau aus und ging bei Erblicken der Beamten direkt auf sie zu. Allerdings nicht zur Begrüßung unter Kollegen. Es stellte sich heraus, dass er für seine Fahrt nach Dresden keinen gültigen Fahrschein besaß und gegen ihn bereits wegen einer Diebstahlshandlung ermittelt wird. Hinzu kommt jetzt noch eine Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen und wegen des Betrugs.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 08:48

    BPOLI EBB: Kinder überschreiten mehrmals Gleisanlagen

    Ebersbach / Sa. (ots) - 06.11.2025 | 13:45 Uhr | Ebersbach Zeugen informierten am 6. November 2025 die Bundespolizei darüber, dass gegen 13:45 Uhr fünf Kinder die mehrspurigen Gleisanlagen des Ebersbacher Bahnhofs zwischen Bahnsteig 1 und dem gegenüber liegendem Güterbahnhof überschritten haben. Die Beamten stellten die 13 und 14 Jahre alten Jungs zur Rede und übergaben sie kurz darauf an ihre Eltern. Es handelt ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 08:46

    BPOLI EBB: Grenzkontrollen: Haftbefehle und Elektroschocker

    Zittau (ots) - 06.+07.11.2025 | Zittau Die Bundespolizei hat am 6. und 7. November 2025 im Rahmen der Grenzkontrollen am polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße zwei per Haftbefehl gesuchte Personen gestoppt und einen verbotenen Elektroschocker beschlagnahmt. Um 09:50 Uhr kontrollierten die Beamten einen mit PKW einreisenden 32-jährigen Polen, der wegen Betrugs zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:20

    BPOLI EBB: Gestohlenen Anhänger gefunden

    Olbersdorf (ots) - 05.11.2025 | 22:50 Uhr | Olbersdorf Die Bundespolizei hat im Rahmen einer Grenzstreife am 5. November 2025 einen im Olbersdorfer Fliederweg abgestellten PKW-Anhänger vorgefunden. Es stellte sich heraus, dass dieser Anfang Oktober als gestohlen gemeldet worden war. Die Beamten informierten um 22:50 Uhr den in Olbersdorf wohnenden Besitzer sowie das Polizeirevier Zittau Oberland. Täter oder Spuren, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren