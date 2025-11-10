Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Angeblicher Polizist hatte keinen Fahrschein
Ebersbach (ots)
08.11.2025 | 19:30 Uhr | Ebersbach
Am Abend des 8. November 2025 musste die Bundespolizei in Ebersbach einen Mann in Gewahrsam nehmen, der sich während einer Zugfahrt als Zivilbeamter ausgegeben hat, um über ein fehlendes Zugticket hinwegzutäuschen.
Der 32-jährige Deutsche stieg beim Halt um 19:30 Uhr in Ebersbach aus dem Zug aus Zittau aus und ging bei Erblicken der Beamten direkt auf sie zu. Allerdings nicht zur Begrüßung unter Kollegen. Es stellte sich heraus, dass er für seine Fahrt nach Dresden keinen gültigen Fahrschein besaß und gegen ihn bereits wegen einer Diebstahlshandlung ermittelt wird. Hinzu kommt jetzt noch eine Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen und wegen des Betrugs.
