Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Grenzkontrollen: Haftbefehle und Elektroschocker

Zittau (ots)

06.+07.11.2025 | Zittau

Die Bundespolizei hat am 6. und 7. November 2025 im Rahmen der Grenzkontrollen am polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße zwei per Haftbefehl gesuchte Personen gestoppt und einen verbotenen Elektroschocker beschlagnahmt.

Um 09:50 Uhr kontrollierten die Beamten einen mit PKW einreisenden 32-jährigen Polen, der wegen Betrugs zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Er zahlte die über 1.880,00 Euro vor Ort. Auch ein 55 Jahre alter Tscheche, der um 10:50 Uhr mit einem Bus einreiste, zahlte eine offene Geldstrafe in Höhe von 1.100,00 Uhr. Er war wegen eines Führerscheindelikts verurteilt worden. Beide Männer entgingen Ersatzfreiheitsstrafen von 60 sowie 22 Tagen und verblieben auf freiem Fuß.

In der Nacht zum 7. November 2025 reiste ein 18-jähriger tschechischer Autofahrer ein. Er hatte griffbereit einen illegalen Elektroschocker im Wagen liegen und muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

