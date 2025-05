Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizei Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Aufmerksamer Ladendetektiv nach Diebstahl von Kosmetika

Achim. Am Montag, gegen 18.15 Uhr, konnte in einem Drogeriemarkt in der Königsworther Straße durch einen aufmerksamen Ladendetektiven beobachtet werden, wie Ladendiebe Kosmetika im Wert von mehreren hundert Euro einsteckten und ohne zu bezahlen den Verkaufsraum verlassen wollten. Dieses versuchte der Ladendetektiv noch zu verhindern. Beide Täter konnten jedoch bisher unerkannt flüchten, nachdem einer der Täter den Ladendetektiven ins Gesicht schlägt und sich losreißen konnte. Die entwendete Ware konnte durch den Ladendetektiven gesichert werden. Wer Hinweise zur Tat geben kann, melde sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960

LANDKREIS OSTERHOLZ

Keine presserelevanten Sachverhalte.

