Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Auto stillgelegt
Sohland / Spree (ots)
05.11.2025 | 13:10 Uhr | Sohland / Spree
Ein Autofahrer war am 5. November 2025 bei Sohland / Spree mit seinem nicht versicherten VW Golf aus Tschechien kommend eingereist und wurde um 13:10 Uhr von der Bundespolizei gestoppt. Laut Fahndungsnotierung waren die Kennzeichenschilder zu entstempeln. Der 47-jährige deutsche Fahrer muss sich nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Versicherungsschutz verantworten. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell