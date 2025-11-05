BPOLI EBB: Vandalen demolieren Infotafel

Zittau (ots) - 04.11.2025 | 09:50 Uhr | Zittau 32-mal ist ein Mann ohne Führerschein gefahren und wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.700,00 Euro verurteilt. Der 41-jährige Serbe wird seit April dieses Jahres von der Justiz gesucht und wurde am 4. November 2025 von der Bundespolizei bei Zittau gestoppt. Er reiste mit einem PKW um 09:50 Uhr aus Polen kommend auf der B 178n ein und konnte aber nun den Beamten einen ...

mehr