Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Vandalen demolieren Infotafel
Seitschen (bei Bautzen) (ots)
04.11.2025 | 09:18 Uhr | Seitschen (bei Bautzen)
Unbekannte Täter haben am Bahnhaltepunkt in Seitschen bei Bautzen die etwa ein Meter hohe Glasscheibe der Infotafel komplett zerstört. Die Bundespolizei dokumentierte am 4. November 2025 den Schaden und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte aber einige hundert Euro betragen.
