PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gestohlenen Anhänger gefunden

Olbersdorf (ots)

05.11.2025 | 22:50 Uhr | Olbersdorf

Die Bundespolizei hat im Rahmen einer Grenzstreife am 5. November 2025 einen im Olbersdorfer Fliederweg abgestellten PKW-Anhänger vorgefunden. Es stellte sich heraus, dass dieser Anfang Oktober als gestohlen gemeldet worden war. Die Beamten informierten um 22:50 Uhr den in Olbersdorf wohnenden Besitzer sowie das Polizeirevier Zittau Oberland. Täter oder Spuren, die auf diese schließen könnten, wurden nicht vorgefunden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 11:19

    BPOLI EBB: Auto stillgelegt

    Sohland / Spree (ots) - 05.11.2025 | 13:10 Uhr | Sohland / Spree Ein Autofahrer war am 5. November 2025 bei Sohland / Spree mit seinem nicht versicherten VW Golf aus Tschechien kommend eingereist und wurde um 13:10 Uhr von der Bundespolizei gestoppt. Laut Fahndungsnotierung waren die Kennzeichenschilder zu entstempeln. Der 47-jährige deutsche Fahrer muss sich nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Versicherungsschutz verantworten. Die Weiterfahrt wurde untersagt. ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 14:48

    BPOLI EBB: Vandalen demolieren Infotafel

    Seitschen (bei Bautzen) (ots) - 04.11.2025 | 09:18 Uhr | Seitschen (bei Bautzen) Unbekannte Täter haben am Bahnhaltepunkt in Seitschen bei Bautzen die etwa ein Meter hohe Glasscheibe der Infotafel komplett zerstört. Die Bundespolizei dokumentierte am 4. November 2025 den Schaden und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte aber einige hundert Euro betragen. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 14:47

    BPOLI EBB: Letzte Chance für Wiederholungstäter

    Zittau (ots) - 04.11.2025 | 09:50 Uhr | Zittau 32-mal ist ein Mann ohne Führerschein gefahren und wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.700,00 Euro verurteilt. Der 41-jährige Serbe wird seit April dieses Jahres von der Justiz gesucht und wurde am 4. November 2025 von der Bundespolizei bei Zittau gestoppt. Er reiste mit einem PKW um 09:50 Uhr aus Polen kommend auf der B 178n ein und konnte aber nun den Beamten einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren