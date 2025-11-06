Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Gestohlenen Anhänger gefunden
Olbersdorf (ots)
05.11.2025 | 22:50 Uhr | Olbersdorf
Die Bundespolizei hat im Rahmen einer Grenzstreife am 5. November 2025 einen im Olbersdorfer Fliederweg abgestellten PKW-Anhänger vorgefunden. Es stellte sich heraus, dass dieser Anfang Oktober als gestohlen gemeldet worden war. Die Beamten informierten um 22:50 Uhr den in Olbersdorf wohnenden Besitzer sowie das Polizeirevier Zittau Oberland. Täter oder Spuren, die auf diese schließen könnten, wurden nicht vorgefunden.
