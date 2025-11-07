PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kinder überschreiten mehrmals Gleisanlagen

Ebersbach / Sa. (ots)

06.11.2025 | 13:45 Uhr | Ebersbach

Zeugen informierten am 6. November 2025 die Bundespolizei darüber, dass gegen 13:45 Uhr fünf Kinder die mehrspurigen Gleisanlagen des Ebersbacher Bahnhofs zwischen Bahnsteig 1 und dem gegenüber liegendem Güterbahnhof überschritten haben. Die Beamten stellten die 13 und 14 Jahre alten Jungs zur Rede und übergaben sie kurz darauf an ihre Eltern. Es handelt sich um Deutsche aus der Region, die einfach neugierig waren. Sie waren einsichtig und die Eltern werden klärende Gespräche mit ihren Söhnen führen.

Auch wenn hier auf ein Verwarngeld verzichtet wurde und Alle unverletzt blieben, so besteht beim Aufenthalt im Gleisbereich immer ein hohes Risiko für Leib und Leben. Herannahende Züge werden oft erst zu spät bemerkt und können nicht so schnell abbremsen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

  • 07.11.2025 – 08:46

    BPOLI EBB: Grenzkontrollen: Haftbefehle und Elektroschocker

    Zittau (ots) - 06.+07.11.2025 | Zittau Die Bundespolizei hat am 6. und 7. November 2025 im Rahmen der Grenzkontrollen am polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße zwei per Haftbefehl gesuchte Personen gestoppt und einen verbotenen Elektroschocker beschlagnahmt. Um 09:50 Uhr kontrollierten die Beamten einen mit PKW einreisenden 32-jährigen Polen, der wegen Betrugs zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:20

    BPOLI EBB: Gestohlenen Anhänger gefunden

    Olbersdorf (ots) - 05.11.2025 | 22:50 Uhr | Olbersdorf Die Bundespolizei hat im Rahmen einer Grenzstreife am 5. November 2025 einen im Olbersdorfer Fliederweg abgestellten PKW-Anhänger vorgefunden. Es stellte sich heraus, dass dieser Anfang Oktober als gestohlen gemeldet worden war. Die Beamten informierten um 22:50 Uhr den in Olbersdorf wohnenden Besitzer sowie das Polizeirevier Zittau Oberland. Täter oder Spuren, die ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:19

    BPOLI EBB: Auto stillgelegt

    Sohland / Spree (ots) - 05.11.2025 | 13:10 Uhr | Sohland / Spree Ein Autofahrer war am 5. November 2025 bei Sohland / Spree mit seinem nicht versicherten VW Golf aus Tschechien kommend eingereist und wurde um 13:10 Uhr von der Bundespolizei gestoppt. Laut Fahndungsnotierung waren die Kennzeichenschilder zu entstempeln. Der 47-jährige deutsche Fahrer muss sich nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Versicherungsschutz verantworten. Die Weiterfahrt wurde untersagt. ...

    mehr
