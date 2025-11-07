Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kinder überschreiten mehrmals Gleisanlagen

Ebersbach / Sa. (ots)

06.11.2025 | 13:45 Uhr | Ebersbach

Zeugen informierten am 6. November 2025 die Bundespolizei darüber, dass gegen 13:45 Uhr fünf Kinder die mehrspurigen Gleisanlagen des Ebersbacher Bahnhofs zwischen Bahnsteig 1 und dem gegenüber liegendem Güterbahnhof überschritten haben. Die Beamten stellten die 13 und 14 Jahre alten Jungs zur Rede und übergaben sie kurz darauf an ihre Eltern. Es handelt sich um Deutsche aus der Region, die einfach neugierig waren. Sie waren einsichtig und die Eltern werden klärende Gespräche mit ihren Söhnen führen.

Auch wenn hier auf ein Verwarngeld verzichtet wurde und Alle unverletzt blieben, so besteht beim Aufenthalt im Gleisbereich immer ein hohes Risiko für Leib und Leben. Herannahende Züge werden oft erst zu spät bemerkt und können nicht so schnell abbremsen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell