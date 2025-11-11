Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrt endet an der Grenze

Zittau (ots)

10.11.2025 | 01:40 Uhr | Zittau

Am 10. November 2025 reiste ein Transporterfahrer bei Zittau aus Polen kommend nach Deutschland ein und wurde von der Bundespolizei wegen aberkannter Fahrerlaubnis gestoppt.

Der 30-jährige Mann aus Ungarn wurde um 01:40 Uhr in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n kontrolliert und legte einen ungarischen Führerschein vor. Seit 2019 besteht ein Fahrverbot, das in Deutschland auch für ausländische Führerscheine gilt. Somit muss sich der Mann wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Das Polizeirevier Zittau-Oberland hat die Ermittlungen übernommen.

