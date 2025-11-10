PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchten Dieb gefasst

Zittau (ots)

09.11.2025 | 19:20 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei stoppte am 9. November 2025 in Zittau einen um 19:20 Uhr aus Polen einreisenden Mann, der durch die Justizbehörden gesucht wird.

Der 27-jährige Rumäne war mit einem Klein-LKW unterwegs und wurde auf der B 178n kontrolliert. Laut Fahndungsbestand war er 2024 wegen des besonders schweren Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 5.100,00 Euro verurteilt worden. Ihm wurde nun der Strafbefehl mit Zahlungsaufforderung ausgehändigt. Sollte er nicht binnen zwei Wochen zahlen, droht ihm eine Ersatzhaft von 85 Tagen.

