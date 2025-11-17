Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubte Einreisen beendet

Bautzen, Neugersdorf (ots)

15.11.2025 | 20:00 Uhr | Bautzen 16.11.2025 | 10:10 Uhr | Neugersdorf

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende an den Grenzen des Dreiländerecks zu Polen und Tschechien den Aufenthalt von zwei Personen beendet, die unerlaubt eingereist waren.

Die Beamten kontrollierten am 15. November 2025 am Bahnhof Bautzen gegen 20:00 Uhr einen 41-jährigen Polen, der des Zuges verwiesen worden war, weil er sich nicht ausweisen konnte und keinen Fahrschein gelöst hatte. Gegen ihn besteht seit Januar 2025 ein Einreise- sowie Aufenthaltsverbot und er wurde einige Tage zuvor nach Beendigung einer Haftstrafe nach Polen abgeschoben. Sein Aufenthalt wurde abermals beendet.

Am 16. November 2025 stoppten Bundespolizisten in der Grenzkontrollstelle der S 148 bei Neugersdorf einen um 10:10 Uhr aus Tschechien eingereisten Reisebus mit ukrainischen Fußballfans, die auf dem Weg nach Warschau zum Länderspiel gegen Belgien waren. Unter ihnen befand sich ein 25 Jahre alter Ukrainer, der nicht in das Bundesgebiet einreisen darf. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Einschleusens von Ausländern war gegen den Mann eine Einreisesperre verfügt worden. Er wurde nach Tschechien zurückgewiesen.

In beiden Fällen müssen sich die Männer wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell