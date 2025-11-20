Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Baumarkt-Diebe nach frischer Tat gefasst

Löbau + Eckartsberg (ots)

18.11.2025 | 11:55 Uhr | Löbau + Eckartsberg

Zwei Langfinger hatten am Vormittag des 18. November 2025 beim OBI-Baumarkt in Löbau zugeschlagen und wurden kurz darauf um 11:55 Uhr in Eckartsberg durch die Bundespolizei festgenommen.

Die beiden 28 und 29 Jahre alten Polen hatten mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von 450,00 Euro mitgehen lassen und wollten mit ihrer Mercedes Benz A-Klasse zurück nach Polen. Dank eines Fahndungshinweises der Landespolizei hatte eine Bundespolizeistreife den Wagen auf der B 178 bei Zittau gesichtet und verfolgt. Die beiden Männer versuchten zu entkommen, was ihnen aufgrund eines haltenden Linienbusses in einer engen Straße misslang. Es klickten die Handschellen und folgte die Sicherstellung des Diebesgutes, zu dem auch mehrere Handys und Werkzeugzubehör zählen dürfte. Die Klärung der Herkunft ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die das Polizeirevier Zittau-Oberland übernommen hat. Die beiden Männer müssen sich wegen des besonders schweren Diebstahls verantworten. Der Beifahrer wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den Fahrer ordnete der Haftrichter Untersuchungshaft an. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

