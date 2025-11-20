PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Baumarkt-Diebe nach frischer Tat gefasst

Löbau + Eckartsberg (ots)

18.11.2025 | 11:55 Uhr | Löbau + Eckartsberg

Zwei Langfinger hatten am Vormittag des 18. November 2025 beim OBI-Baumarkt in Löbau zugeschlagen und wurden kurz darauf um 11:55 Uhr in Eckartsberg durch die Bundespolizei festgenommen.

Die beiden 28 und 29 Jahre alten Polen hatten mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von 450,00 Euro mitgehen lassen und wollten mit ihrer Mercedes Benz A-Klasse zurück nach Polen. Dank eines Fahndungshinweises der Landespolizei hatte eine Bundespolizeistreife den Wagen auf der B 178 bei Zittau gesichtet und verfolgt. Die beiden Männer versuchten zu entkommen, was ihnen aufgrund eines haltenden Linienbusses in einer engen Straße misslang. Es klickten die Handschellen und folgte die Sicherstellung des Diebesgutes, zu dem auch mehrere Handys und Werkzeugzubehör zählen dürfte. Die Klärung der Herkunft ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die das Polizeirevier Zittau-Oberland übernommen hat. Die beiden Männer müssen sich wegen des besonders schweren Diebstahls verantworten. Der Beifahrer wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den Fahrer ordnete der Haftrichter Untersuchungshaft an. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 09:40

    BPOLI EBB: Verbotene Böller sichergestellt

    Bautzen (ots) - 17.11.2025 | 05:10 Uhr | Bautzen Die Bundespolizei kontrollierte am 17. November 2025 in Bautzen um 05:10 Uhr einen polnischen Autofahrer. Der 32-jährige Pole hatte eine Packung mit 16 DUM BUM Böllern dabei, die er aus Polen mitgebracht hatte. Hierbei handelt es sich um Feuerwerkskörper der Kategorie F3 und setzt für den Umgang einen Erlaubnis- oder Befähigungsschein voraus. Diesen konnte der Mann ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 09:39

    BPOLI EBB: Unerlaubte Einreisen beendet

    Bautzen, Neugersdorf (ots) - 15.11.2025 | 20:00 Uhr | Bautzen 16.11.2025 | 10:10 Uhr | Neugersdorf Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende an den Grenzen des Dreiländerecks zu Polen und Tschechien den Aufenthalt von zwei Personen beendet, die unerlaubt eingereist waren. Die Beamten kontrollierten am 15. November 2025 am Bahnhof Bautzen gegen 20:00 Uhr einen 41-jährigen Polen, der des Zuges verwiesen worden war, ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:08

    BPOLI EBB: Alkoholisiert über die Gleise

    Bischofswerda (ots) - 14.11.2025 | 00:40 Uhr | Bischofswerda In der Nacht zum 14. November 2025 fiel einem Bahnmitarbeiter am Bischofswerdaer Bahnhof ein Mann auf, der sich auf den Gleisen des Güterbereiches aufhält. Gegen 00:40 Uhr trafen Bundespolizisten den Mann im Gleis 8 an und stellten ihn zur Rede. Es stellte sich heraus, dass er Alkohol konsumiert hatte und etwas aggressiv auf die Beamten reagierte. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren