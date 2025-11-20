Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Autofahrer hatte verbotenes Messer dabei
Zittau (ots)
18.11.2025 | 18:10 Uhr | Zittau
Die Bundespolizei kontrollierte am 18. November 2025 an der polnischen Grenze in Zittau einen Mann, der in seinem Audi A4 ein Einhandmesser dabeihatte, das unter das Waffengesetz fällt. Gegen 18:10 Uhr war der 40-jährige Slowake über den Grenzübergang in der Friedensstraße eingereist und muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Das Messer wurde beschlagnahmt.
