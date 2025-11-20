BPOLI EBB: Autofahrer hatte verbotenes Messer dabei

Löbau + Eckartsberg (ots) - 18.11.2025 | 11:55 Uhr | Löbau + Eckartsberg Zwei Langfinger hatten am Vormittag des 18. November 2025 beim OBI-Baumarkt in Löbau zugeschlagen und wurden kurz darauf um 11:55 Uhr in Eckartsberg durch die Bundespolizei festgenommen. Die beiden 28 und 29 Jahre alten Polen hatten mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von 450,00 Euro mitgehen lassen und wollten mit ihrer Mercedes Benz A-Klasse ...

mehr