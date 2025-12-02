Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am gestrigen Montag, in der Zeit zwischen 16:30 - 17:47 Uhr betraten unbekannte Täter eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Ginsterweg. Sie verschafften sich vermutlich Zutritt über die Balkontür, durchsuchten diverse Schubladen und entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe.

Wer hat in oben genanntem Zeitraum im Ginsterweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell