Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Montag, dem 01.12.2025, in der Zeit zwischen 09:10 - 16:00 Uhr parkte ein 27-jähriger seinen blauen PKW der Marke Hyundai ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand im Nußbaumweg. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Ausparken eines gegenüberliegenden Parkplatzes einer Bankfiliale gegen den PKW des 27-Jährigen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

