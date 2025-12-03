PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Präventionsstand "Sicher im Alltag - Betrugsmaschen und Taschendiebstahl erkennen"

Frankenthal (ots)

Die Polizeiinspektion Frankenthal lädt zusammen mit der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der neuen Ansprechpartnerin für Seniorensicherheit der Stadt Frankenthal alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Besuch des Informations- und Präventionsstandes

unter dem Motto "Sicher im Alltag",

am 9. Dezember 2025, zwischen 9 und 14 Uhr, Speyerer Straße, Ecke Fischergasse in Frankenthal,

recht herzlich ein.

Die Polizei informiert über aktuelle Betrugsmaschen, sowohl an der Haustür als auch im Internet oder am Telefon, sowie über wirksame Schutzmaßnahmen gegen Taschendiebstahl.

Expertinnen und Experten zeigen Ihnen, wie Sie verdächtige Situationen frühzeitig erkennen und sich in Alltagssituationen besser schützen können. Zudem erhalten Sie praktische Tipps, wie Sie im Ernstfall richtig reagieren und wo Sie Hilfs- und Unterstützungsangebote finden können.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen informativen Austausch.

Ihre Polizeiinspektion Frankenthal

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen

