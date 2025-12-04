POL-PDLU: Frankenthal - Pkw-Fahrerin unter Betäubungsmitteleinfluss
Frankenthal (ots)
Am 03.12.2025, gegen 22.50 Uhr, wurde durch eine Streife hiesiger Inspektion eine 68-jährige Frau aus Elmstein mit ihrem Pkw kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle zeigten sich bei der Frau drogentypische Auffallerscheinungen. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
