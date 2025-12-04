POL-PDLU: Frankenthal - Pkw-Fahrerin unter Betäubungsmitteleinfluss

Schifferstadt (ots) - Am Dienstagmorgen (02.12.25) gegen 08:00 Uhr geriet ein PKW in der Rudolf-Diesel-Straße in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, der PKW brannte jedoch vollständig aus. Das Auto war kurz zuvor zu Reparaturmaßnahmen in einer Kfz-Werkstatt. Die genaue Brandursache ist noch unklar und Umstand weiterer Ermittlungen. Eine Gefahr für andere Personen bestand nicht. Rückfragen ...

