Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Pkw-Fahrerin unter Betäubungsmitteleinfluss

Frankenthal (ots)

Am 03.12.2025, gegen 22.50 Uhr, wurde durch eine Streife hiesiger Inspektion eine 68-jährige Frau aus Elmstein mit ihrem Pkw kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle zeigten sich bei der Frau drogentypische Auffallerscheinungen. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

