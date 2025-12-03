PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht auf Finanzamt Parkplatz - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Bereits am Donnerstag, dem 27.11.2025, in der Zeit zwischen 17:45 Uhr - 21:45 Uhr parkte eine 65-Jährige ihren blau-grünen PKW der Marke Great-Wall ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Finanzamtes in der Johannesstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Ein- oder Ausparken den PKW der 65-Jährigen und beschädigte diesen nicht unerheblich. An dem Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 7000 Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

  • 03.12.2025 – 11:30

    POL-PDLU: Speyer - Diebstahl von Kraftrad - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Dienstag, gegen 11 Uhr melden Passanten der Polizei einen am Zaun einer ehemaligen Kita im Ginsterweg lehnenden Roller der Marke Piaggio. Die eingesetzten Beamten stellten Reifenspuren des Rollers auf einer angrenzenden Wiese fest und am Roller selbst diverse Beschädigungen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen verdächtige Wahrnehmungen ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 10:11

    POL-PDLU: Feuerwehr löscht brennendes Auto

    Schifferstadt (ots) - Am Dienstagmorgen (02.12.25) gegen 08:00 Uhr geriet ein PKW in der Rudolf-Diesel-Straße in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, der PKW brannte jedoch vollständig aus. Das Auto war kurz zuvor zu Reparaturmaßnahmen in einer Kfz-Werkstatt. Die genaue Brandursache ist noch unklar und Umstand weiterer Ermittlungen. Eine Gefahr für andere Personen bestand nicht. Rückfragen ...

    mehr
