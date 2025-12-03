Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht auf Finanzamt Parkplatz - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Bereits am Donnerstag, dem 27.11.2025, in der Zeit zwischen 17:45 Uhr - 21:45 Uhr parkte eine 65-Jährige ihren blau-grünen PKW der Marke Great-Wall ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Finanzamtes in der Johannesstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Ein- oder Ausparken den PKW der 65-Jährigen und beschädigte diesen nicht unerheblich. An dem Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 7000 Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

