Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrzeug unter Einfluss von THC geführt

Speyer (ots)

In der heutigen Nacht, kurz nach 0 Uhr, wurde eine allgemeine Verkehrskontrolle mit einem 36-jährigen PKW-Fahrer in der Oberen Langgasse durchgeführt. Bei der Kontrolle bemerkten die eingesetzten Beamten diverse drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Fahrzeugführer. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Der 36-Jährige wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht, dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

