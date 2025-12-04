Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrzeug unter Einfluss von THC geführt

Speyer (ots)

In der heutigen Nacht, kurz nach 0 Uhr, wurde eine allgemeine Verkehrskontrolle mit einem 36-jährigen PKW-Fahrer in der Oberen Langgasse durchgeführt. Bei der Kontrolle bemerkten die eingesetzten Beamten diverse drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Fahrzeugführer. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Der 36-Jährige wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht, dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell